Турция впервые поднимет в воздух стелс-беспилотник
В мае в Турции запланирован первый полет БПЛА ANKA-3, который создан с использованием технологии «стелс». Об этом пишет РИА Новости.
Руководитель инженерного департамента БПЛА в фирме TUSAŞ Бюлент Коркем сообщил, что беспилотник уже начал рулежные испытания. Сам полет планируется провести с начале или середине мая.
В новом турецком дроне используется принцип «летающее крыло», что уже стандартно для многих летательных аппаратов, созданных по технологии «стелс». Это позволяет снизить вероятность обнаружения дрона радиолокаторами.
Напомним, стелс-беспилотник ANKA-3 был показан еще в марте. По своим размерам БПЛА сопоставимый с легким ударным истребителем. Ранее СМИ сообщали, что по итогам испытаний конструкция воздухозаборника ANKA-3 может быть изменена.