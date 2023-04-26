$81.55+0.2890.03+0.57

Турция впервые поднимет в воздух стелс-беспилотник

В мае в Турции запланирован первый полет БПЛА ANKA-3, который создан с использованием технологии «стелс». Об этом пишет РИА Новости.

Турция впервые поднимет в воздух стелс-беспилотник
© Youtube

Руководитель инженерного департамента БПЛА в фирме TUSAŞ Бюлент Коркем сообщил, что беспилотник уже начал рулежные испытания. Сам полет планируется провести с начале или середине мая.

В новом турецком дроне используется принцип «летающее крыло», что уже стандартно для многих летательных аппаратов, созданных по технологии «стелс». Это позволяет снизить вероятность обнаружения дрона радиолокаторами.

Напомним, стелс-беспилотник ANKA-3 был показан еще в марте. По своим размерам БПЛА сопоставимый с легким ударным истребителем. Ранее СМИ сообщали, что по итогам испытаний конструкция воздухозаборника ANKA-3 может быть изменена.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий