Турция впервые поднимет в воздух стелс-беспилотник

В мае в Турции запланирован первый полет БПЛА ANKA-3, который создан с использованием технологии «стелс». Об этом пишет РИА Новости.

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Руководитель инженерного департамента БПЛА в фирме TUSAŞ Бюлент Коркем сообщил, что беспилотник уже начал рулежные испытания. Сам полет планируется провести с начале или середине мая.

В новом турецком дроне используется принцип «летающее крыло», что уже стандартно для многих летательных аппаратов, созданных по технологии «стелс». Это позволяет снизить вероятность обнаружения дрона радиолокаторами.