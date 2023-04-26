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6 минут назад

Украина атаковала приграничный регион России

Lenta.ru

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали поселок Красное Шебекинского городского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор приграничного региона России Вячеслав Гладков в Telegram.

Украина атаковала приграничный регион России
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По его словам, в результате обстрела в двух частных домовладениях были выбиты окна, а также посечены фасады и заборы. Пострадавших среди мирного населения нет.

«Все оперативные и аварийные службы выехали на место для ликвидации последствий обстрела», — заверил Гладков.

Ранее стало известно, что в результате обстрела Белгородской области со стороны Украины пострадал местный житель, который в момент удара находился за рулем экскаватора, рядом с которым разорвалось восемь мин калибра 120 миллиметров. Мужчину госпитализировали с ранениями различной степени тяжести.

Кроме того, утром 26 апреля сообщалось, что беспилотник сбросил на электроподстанцию в белгородском селе Нежеголь самодельное взрывное устройство, которое не сдетонировало. Пострадавших и разрушений в результате инцидента нет.

Армия,Вячеслав Гладков,
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