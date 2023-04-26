Украина атаковала приграничный регион России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали поселок Красное Шебекинского городского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор приграничного региона России Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, в результате обстрела в двух частных домовладениях были выбиты окна, а также посечены фасады и заборы. Пострадавших среди мирного населения нет.

«Все оперативные и аварийные службы выехали на место для ликвидации последствий обстрела», — заверил Гладков.

Ранее стало известно, что в результате обстрела Белгородской области со стороны Украины пострадал местный житель, который в момент удара находился за рулем экскаватора, рядом с которым разорвалось восемь мин калибра 120 миллиметров. Мужчину госпитализировали с ранениями различной степени тяжести.