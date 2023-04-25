Экс-разведчик США заявил о боящихся Россию американцах

Большинство американцев боятся Россию, в связи с этим считают, что ядерное сдерживание является необходимостью. Об этом заявил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в интервью Youtube-каналу «Issues that Matter with Cynthia Pooler», передает Ura.ru.

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При этом он подчеркнул, что страх американцев перед Россией основан не на знаниях, а на невежестве.

«Они ничего не знают о России», — заявил экс-разведчик.

По словам Риттера, миллионы людей не хотят терять то, что имеют, поэтому готовы тратить миллиарды долларов на ядерное оружие. В то же время он подчеркнул, что ядерное оружие не может быть решением проблемы.