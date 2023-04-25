Глава Хакасии сообщил о гибели в ходе СВО депутата Верховного совета Иванова

Глава Хакасии Валентин Коновалов сообщил в Telegram-канале, что депутат Верховного совета республики Дмитрий Иванов , который участвовал в боевых действиях на Украине в качестве добровольца, погиб.

Коновалов отметил, что лично знал погибшего, смерть которого была "геройской". По словам политика, у умершего осталась вдова и пять детей.

Ранее сообщалось, что депутат из Новосибирской области Дмитрий Шмаков погиб в ходе специальной операции (СВО) на Украине. Он проживал в селе Мамоново, ему было 39 лет. В августе прошлого года он ушел добровольцем в зону СВО, где служил ефрейтором. 12 октября стало известно о гибели депутата, а его похороны состоялись 29 октября.