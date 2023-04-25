NZZ: два оборонных концерна Германии судятся за права на Leopard 2

Компания Krauss-Maffei Wegmann подала в суд на оборонный концерт Rheinmetall и объявила, что танк Leopard 2 является ее продуктом и, следовательно, ее интеллектуальной собственностью. Об этом сообщает Neue Zürcher Zeitung.

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Отмечается, что в марте глава Rheinmetall Армин Паппергер заявил в интервью NZZ, что «права на Leopard 2A4 принадлежат Rheinmetall». Стороны встретятся в окружном суде в Мюнхене 2 мая.