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NZZ: два оборонных концерна Германии судятся за права на Leopard 2

Компания Krauss-Maffei Wegmann подала в суд на оборонный концерт Rheinmetall и объявила, что танк Leopard 2 является ее продуктом и, следовательно, ее интеллектуальной собственностью. Об этом сообщает Neue Zürcher Zeitung.

NZZ: два оборонных концерна Германии судятся за права на Leopard 2
© Газета.Ru

Отмечается, что в марте глава Rheinmetall Армин Паппергер заявил в интервью NZZ, что «права на Leopard 2A4 принадлежат Rheinmetall». Стороны встретятся в окружном суде в Мюнхене 2 мая.

Алина Джусь/«Газета.Ru»

Отмечается, что Krauss-Maffei Wegmann оспаривает заявления Паппергера о правах его концерна на танки Leopard 2 как «неправдивые, вводящие в заблуждение и нарушающие ее права».

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