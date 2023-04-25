$81.27-0.2189.46+0.11
39 минут назад

Под Херсоном сбили украинский Су-25

Lenta.ruиещё 1

Пара украинских штурмовиков советского производства Су-25 попытались нанести удар по российским частям под Херсоном, один из самолетов сбила ракета. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны», прилагая видео дымящихся обломков.

Украинские Су-25 попытались нанести удар по российским частям под Херсоном
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Штурмовики направлялись в сторону островов на Днепре, по пути первый получил ракету от наших бойцов и рухнул недалеко у берега», — говорится в сообщении. Также указывается, что второму самолету удалось уйти.

Ранее командование Вооруженных сил Украины «Юг» заявило об ударах Вооруженными силами России авиабомбами по военным объектам Херсона. По информации украинских военных, Россия использовала барражирующие боеприпасы «Ланцет» и самолеты Су-35.

Армия,Видео,СВО,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курсИмпортозамещение
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий