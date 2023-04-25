Белоруссия начала проверку готовности танкового подразделения

Личный состав одного из танковых подразделений Вооруженных сил (ВС) Белоруссии начал выполнение задач в рамках проверки боевой готовности. Об этом сообщило Министерство обороны республики.

«Подразделение прибыло в исходный район. Сейчас личный состав выполняет задачи по размещению, оборудованию и маскировке мест стоянки техники и проживания», — заявил замкомандира танкового батальона по идеологической работе Игорь Ширяев.

В апреле Минобороны Белоруссии сообщило о начале тактических учений Военно-воздушных сил (ВВС) и войск противовоздушной обороны (ПВО) республики.

Военные выполнили задачи по прикрытию войск и критически важных объектов гражданской инфраструктуры от воздушных атак и высокоточного оружия условного противника.