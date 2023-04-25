Турецкий истребитель пятого поколения совершил первый полет

Созданный Турцией истребитель пятого поколения Hurjet во вторник успешно совершил первый полет. Об этом сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

"Пусть это будет еще одним подарком на пути [реализации концепции] "Столетие Турции", - написал Эрдоган в Twitter.

Он поделился кадрами того, как истребитель покидает ангар и совершает полет.