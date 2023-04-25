Турецкий истребитель пятого поколения совершил первый полет

Созданный Турцией истребитель пятого поколения Hurjet во вторник успешно совершил первый полет. Об этом сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
"Пусть это будет еще одним подарком на пути [реализации концепции] "Столетие Турции", - написал Эрдоган в Twitter.
Он поделился кадрами того, как истребитель покидает ангар и совершает полет.
Турция реализует проект создания собственного истребителя пятого поколения с 2017 года. Глава Департамента оборонной промышленности Турции Исмаил Демир ранее заявил, что по тактико-техническим характеристикам он превзойдет американский F-35. Предполагается, что истребитель, получивший индекс TF-X, в перспективе заменит состоящие на вооружении турецких ВВС самолеты F-16.