Песков подтвердил участие сына в спецоперации

«Он отслужил в Вооруженных силах в свое время. Собственно, свою конституционную обязанность выполнил. Он принял такое решение, он взрослый человек. Да, действительно, он принимал участие в специальной военной операции. Большего я не хотел бы говорить, это не имеет отношения к моей работе», — сказал Песков.