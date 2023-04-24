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СВР заявила о превращении Польши в «гиену Европы»

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Сегодня Польша становится «гиеной Европы», которая жаждет расширения и конфликтует с соседними государствами. Об этом со ссылкой на директора Службы внешней разведки (СВР) России Сергея Нарышкина сообщает РИА Новости.

СВР заявила о превращении Польши в «гиену Европы»
© Lenta.ru

По его словам, Польша превращается в страну времен политического деятеля Юзефа Пилсудского. В те времена, отметил Нарышкин, она находилась в конфликте со всеми соседями и стремилась к территориальной экспансии.

«Именно такую Польшу У. Черчилль накануне Второй мировой войны метко назвал "гиеной Европы"», — добавляется в комментарии.

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Нарышкин также заявил, что на фоне проведения Россией спецоперации на Украине Варшава нацеливается на геополитический передел, подразумевающий пересмотр границ Польши. Эта тема становится для властей страны «все более острой», отметил он.

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