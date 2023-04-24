Сегодня Польша становится «гиеной Европы», которая жаждет расширения и конфликтует с соседними государствами. Об этом со ссылкой на директора Службы внешней разведки (СВР) России Сергея Нарышкина сообщает РИА Новости.

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По его словам, Польша превращается в страну времен политического деятеля Юзефа Пилсудского. В те времена, отметил Нарышкин, она находилась в конфликте со всеми соседями и стремилась к территориальной экспансии.

«Именно такую Польшу У. Черчилль накануне Второй мировой войны метко назвал "гиеной Европы"», — добавляется в комментарии.