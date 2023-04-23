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Эрдоган анонсировал строительство огромного авианосца

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Турция построит авианосец, в два раза больше нового десантного корабля TCG Anadolu. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает Haberler.

Эрдоган анонсировал строительство огромного авианосца
© globallookpress.com

«Мы помним времена, когда в этой стране не умели делать булавки. Сейчас мы делаем беспилотники «Байрактар». Мы также построим авианосец в два раза больше чем Anodolu», - пообещал Эрдоган.

Турецкий президент сделал это заявление, выступая на церемонии открытия спортивного комплекса в Сакарье.

Напомним, длина введенного в эксплуатацию в апреле этого года десантного корабля TCG Anadolu составляет 232 м, а водоизмещение - 24,6 тыс. т.

Он также пообещал «навсегда снизить инфляцию» до однозначных цифр и почтил память жертв февральских землетрясений.

В начале апреля на воду был спущен десантный корабль TCG Anadolu. Он может перевозить 30 дронов. Эрдоган назвал его гордостью страны. https://news.rambler.ru/army/50538069/

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