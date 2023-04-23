Эрдоган анонсировал строительство огромного авианосца

Турция построит авианосец, в два раза больше нового десантного корабля TCG Anadolu. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает Haberler.

«Мы помним времена, когда в этой стране не умели делать булавки. Сейчас мы делаем беспилотники «Байрактар». Мы также построим авианосец в два раза больше чем Anodolu», - пообещал Эрдоган.

Турецкий президент сделал это заявление, выступая на церемонии открытия спортивного комплекса в Сакарье.

Напомним, длина введенного в эксплуатацию в апреле этого года десантного корабля TCG Anadolu составляет 232 м, а водоизмещение - 24,6 тыс. т.

Он также пообещал «навсегда снизить инфляцию» до однозначных цифр и почтил память жертв февральских землетрясений.