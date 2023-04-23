Эрдоган анонсировал строительство огромного авианосца
Турция построит авианосец, в два раза больше нового десантного корабля TCG Anadolu. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает Haberler.
«Мы помним времена, когда в этой стране не умели делать булавки. Сейчас мы делаем беспилотники «Байрактар». Мы также построим авианосец в два раза больше чем Anodolu», - пообещал Эрдоган.
Турецкий президент сделал это заявление, выступая на церемонии открытия спортивного комплекса в Сакарье.
Напомним, длина введенного в эксплуатацию в апреле этого года десантного корабля TCG Anadolu составляет 232 м, а водоизмещение - 24,6 тыс. т.
Он также пообещал «навсегда снизить инфляцию» до однозначных цифр и почтил память жертв февральских землетрясений.
В начале апреля на воду был спущен десантный корабль TCG Anadolu. Он может перевозить 30 дронов. Эрдоган назвал его гордостью страны. https://news.rambler.ru/army/50538069/