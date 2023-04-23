Пригожин приказал бойцам ЧВК «Вагнер» больше не брать пленных

Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала в своем Telegram аудиозапись связанного с «ЧВК» Вагнер бизнесмена Евгения Пригожина, в которой тот заявил, что бойцы группы «Вагнер» больше не будут брать в плен украинских военных, а вместо этого будут уничтожать всех на поле боя. Так Пригожин прокомментировал информацию о расстреле украинскими военными раненного плененного бойца ЧВК «Вагнер».

Предприниматель указал, что «украинские негодяи» нарушили закон международного закона гуманизма, который заключается в лечении и заботе над военнопленными.

По его словам, попавшим в плен к бойцам «Вагнера» украинцы получали медпомощь, а после были отданы «домой. Пригожин подчеркнул, что бойцы ЧВК не будут нарушать этот закон и будут уничтожать всех на поле боя, без взятия в плен. Он назвал это законом «трехсотого».

Поэтому этот закон будет называться закон 300-го. Мы пока еще не знаем, как зовут нашего парня, которого раненного расстреляли украинские негодяи и будем убивать всех тех, кто есть на поле боя. Ни одного пленного больше не брать, — резюмировал он.