Пригожин заявил, что бойцы ЧВК "Вагнер" больше не будут брать в плен военных ВСУ

Предприниматель и основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что бойцы его ЧВК больше не будут брать в плен военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в Telegram сообщает его пресс-служба. Так бизнесмен отреагировал на аудиоперехват разговора украинских военных, которые решили застрелить попавшего в плен раненого "вагнеровца". Эта запись была опубликована в одном из Telegram-каналов пресс-службы предпринимателя. Как отметил Пригожин, закон гуманизма начинается со взятия человека в плен. "Взял в плен, начни о нем заботиться, лечи, не наноси ему увечий и отдай его домой через какое-то время, по обмену или просто так, как тебе нравится", - продолжил он. По словам бизнесмена, ЧВК "Вагнер" иногда "просто так" отдавала украинской стороне пленных. "Поэтому нарушать правила гуманизма мы не будем. И будем просто уничтожать всех на поле боя. Поэтому этот закон будет называться закон 300-го. Мы пока еще не знаем, как зовут нашего парня, которого раненого расстреляли украинские негодяи. И будем убивать всех тех, кто есть на поле боя. Ни одного пленного больше не брать", - сказал Пригожин. Ранее боец ЧВК "Вагнер" рассказал, что в Артемовске (украинское название – Бахмут) 12 украинских военных сдались в плен.