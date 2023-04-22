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Сын Пескова рассказал о получении медали «За отвагу» в ЧВК «Вагнер»

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Сын Дмитрия Пескова, пресс-секретаря Владимира Путина, Николай Песков, подтвердил сообщения о службе в ЧВК «Вагнер» в зоне специальной военной операции (СВО). Слова Николая Пескова приводит KP.RU.

Сын Пескова рассказал о получении медали «За отвагу» в ЧВК «Вагнер»
© РИА Новости

Как сообщил изданию Песков-младший, во время службы он совершил подвиг и был награжден медалью «За отвагу». При этом он подчеркнул, что заслужил награду в составе своего подразделения.

«Это уже за определенный боевой подвиг. Весь мой экипаж совершил подвиг. У нас был один интересный выезд. Больше я сказать не могу», — рассказал о случившемся сын пресс-секретаря главы государства.

Также он рассказал журналисту, что во время службы испытывал страх и надеется, что отец гордится им.

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«Ни один человек не скажет, что ему было там не страшно. Но с этим приходится справляться», — подытожил он.

Ранее Евгений Пригожин рассказал подробности военной службы сына Дмитрия Пескова. По словам основателя ЧВК «Вагнер», он взял Николая к себе и изменил ему фамилию, имя и отчество. Служил Песков в частной военной компании по подложным документам. Его настоящее имя знал лишь сам Пригожин и руководитель отдела кадров.

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