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19FortyFive: российский «Прометей» станет серьезной проблемой для американских истребителей

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Разрекламированные американские истребители-невидимки F-22 и F-35 могут оказаться беспомощными перед новой российской системой ПВО С 500 «Прометей». Об этом в издании 19FortyFive написала американская журналистка Майя Карлин.

Создатели «Прометея» говорят, что он способен уничтожать западные истребители пятого поколения, включая истребители США F-22 Raptor и F-35.

Карлин пишет, что главный инженер С-500 Павел Созинов объяснил, что новая система нейтрализует американское наступательное оружие и превосходит все широко разрекламированные американские противовоздушные и противоракетные системы.

При этом сведений о С-500 пока мало из-за его засекреченности. Приводятся предполагаемые ТТХ новой системы С-500.

Она состоит из четырех зенитных ракет большой дальности 40Н6М или двух ракет-перехватчиков 77Н6, установленных на ракете-носителе.

Ракеты 40Н6М имеют дальность 400 км, а перехватчики серии 77Н6 примерно 600 км. С-500 включает четыре радиолокационные системы и может обнаруживать баллистические и воздушные цели на расстоянии до 2000 и 800 км соответственно.

В марте министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что Россия завершит модернизацию систем ПВО к концу 2023 года. В рамках программы будет завершено производство новой системы С-500.

Ожидается, что новейшая система «Прометей» станет основным элементом системы воздушно-космической обороны России. Боевые возможности С-500 превосходят способности всех его предшественников.

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