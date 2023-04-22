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Россия образовала угрожающий США «треугольник смерти»

Россию назвали частью «треугольника смерти», образовавшегося в Индо-Тихоокеанском регионе и представляющего угрозу для США. К таким выводам пришел журналист Федерико Джулиани (Federico Giuliani) в статье для итальянского издания InsideOver.

Россия образовала угрожающий США «треугольник смерти»
© РИА Новости

Как пишет автор материала, если взять любую географическую карту, можно заметить, что в районе Тихого океана появился блок объединившихся стран, который состоит из Китая, Северной Кореи и России.

Стало известно о стягивании резервов украинских сил на Северском направлении

По его словам, этот «треугольник смерти» заставляет американские власти следить не только за ситуацией на Украине, но также обращать внимание на Восточную Азию.

«Пхеньян и Москва с удовольствием усиливают давление на Вашингтон, используя этот район, пытаясь усложнить жизнь администрации Байдена», — говорится в публикации Джулиани.

Журналист добавил, что Россия приступила к масштабным военным учениям в прибрежных районах Дальнего Востока.

«Этот шаг Кремля пришелся на период сильной напряженности в отношениях с НАТО, которая в последние месяцы действовала на расширение своего военного присутствия именно в Тихом океане», — пояснил автор статьи и заключил, что такие действия России вынуждают Вооруженные силы США пересмотреть свои планы.

Ранее в апреле военный эксперт Андрей Фролов заявил, что внезапная проверка сил Тихоокеанского флота (ТОФ) России на Дальнем Востоке стала сигналом США и Японии. По его словам, у России есть возможность купировать риски разными путями. Он отметил, что учения стали «демонстрацией наших возможностей».

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