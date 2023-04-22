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В России рассказали о возможности нарушить работу систем Starlink на Украине

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Независимый эксперт Александр Храмчихин заявил, что российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) могут нарушить работу систем спутниковой связи Starlink на Украине. Его слова приводит РБК.

В России рассказали о возможности нарушить работу систем Starlink на Украине
© globallookpress.com

Таким образом специалист прокомментировал публикацию газеты The Washington Post в том, что российские военные используют секретное оружие, с помощью которого могут лишать связи Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи тайной системы радиоэлектронной борьбы.

Храмчихин пояснил, что в случае работы комплексов Starlink в радиоэлектронном диапазоне, они будут уязвимы перед средствами РЭБ, их сложно каким-либо образом дополнительно защитить. Эксперт указал, что процесс является сложным, но не невозможным.

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С ним согласился военный аналитик Алексей Леонков. Он пояснил, что комплекс радиоэлектронной борьбы выясняет все параметры радиотехнического средства, на которое собирается воздействовать, в том числе частоты и силу сигнала.

«Если он воздействует более мощным сигналом с целью уничтожения электронной начинки, он создает внутри объекта за счет электромагнитного излучения множество коротких замыканий, которые разрушают все цепи снабжения, питания, передачи данных», — сказал специалист, уточнив, что подобное может произойти и со Starlink.

В конце марта стало известно, что Starlink начала блокировать работу ряда терминалов, используемых на Украине. Это связали с появлением в регионе большого количества терминалов, приобретенных и проданных мошенническим образом.

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