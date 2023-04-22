ВСУ за сутки выпустили по населенным пунктам ДНР 109 снарядов

Украинские военные за минувшие сутки 25 раз обстреливали населенные пункты ДНР, выпустив по ним 109 снарядов. Об этом сообщили в субботу в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.