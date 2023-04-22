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ВСУ за сутки выпустили по населенным пунктам ДНР 109 снарядов

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Украинские военные за минувшие сутки 25 раз обстреливали населенные пункты ДНР, выпустив по ним 109 снарядов. Об этом сообщили в субботу в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

ВСУ за сутки выпустили по населенным пунктам ДНР 109 снарядов
© РИА Новости

"За истекшие сутки представительство сообщало о 25 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины", - отмечается в Telegram-канале представительства.

Обстрелы велись с применением ствольной артиллерии калибра 155 мм.

Под огнем оказались Горловка, Донецк, Макеевка и Владимировка. Сообщений о жертвах в результате обстрелов не поступало.

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