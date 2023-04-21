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Минобороны Латвии: Рига передаст Украине все свои ПЗРК Stinger

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Руководитель Министерства обороны Латвии Инара Мурниеце заявила, что Рига передаст все свои оставшиеся ПЗРК Stinger Украине. Об этом она написала в своем Twitter.

Латвия передаст Украине все свои ПЗРК Stinger
© USAF

«Сегодня на встрече в Рамштайне я заявила, что Латвия приняла решение передать последнюю партию ПЗРК Stinger Украине. Мы продолжаем также амбициозную программу обучения украинских солдат в Латвии», — написала Мурниеце.

Ранее латвийский президент Эгилс Левитс заявил, что НАТО и ЕС должны в первую очередь думать о том, как поддержать Украину всеми необходимыми ей системами вооружений, в том числе истребителями.

4 апреля министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что переговоры с западными странами о поставках стране истребителей идут без перерывов, и выразил уверенность в предоставлении государству самолетов.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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