Пушилин заявил о попытке ВСУ перейти в наступление на четырех направлениях

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались перейти в наступление малыми группами на четырех направлениях, однако их попытки были купированы силами РФ. Об этом в пятницу заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.
"На четырех направлениях противник переходил малыми группами в контрнаступление при поддержке артиллерии. И здесь действительно нашим подразделениям приходилось в очень непростых условиях отражать эти контрнаступления, но практически ничего не удалось противнику отбить или занять из наших позиций. Но это ценой очень серьезных усилий", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".
Комментируя регулярные жалобы ВСУ на нехватку снарядов, Пушилин выразил уверенность, что украинская сторона вполне могла их накапливать.
"Здесь не стоит себя успокаивать, что у них все плохо. Все там есть", - подчеркнул врио главы региона.
По его словам, "очень большое количество артиллерийских снарядов было использовано при данных попытках прощупать разведкой, разведбоем возможности" сил РФ.