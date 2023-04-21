Пушилин заявил о попытке ВСУ перейти в наступление на четырех направлениях

"На четырех направлениях противник переходил малыми группами в контрнаступление при поддержке артиллерии. И здесь действительно нашим подразделениям приходилось в очень непростых условиях отражать эти контрнаступления, но практически ничего не удалось противнику отбить или занять из наших позиций. Но это ценой очень серьезных усилий", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".