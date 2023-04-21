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Пушилин заявил о безуспешной попытке ВСУ перейти в наступление на четырех направлениях

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались перейти в наступление малыми группами на четырех направлениях, однако их попытки были купированы силами РФ. Об этом в пятницу заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Пушилин заявил о попытке ВСУ перейти в наступление на четырех направлениях
© РИА Новости

"На четырех направлениях противник переходил малыми группами в контрнаступление при поддержке артиллерии. И здесь действительно нашим подразделениям приходилось в очень непростых условиях отражать эти контрнаступления, но практически ничего не удалось противнику отбить или занять из наших позиций. Но это ценой очень серьезных усилий", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Комментируя регулярные жалобы ВСУ на нехватку снарядов, Пушилин выразил уверенность, что украинская сторона вполне могла их накапливать.

"Здесь не стоит себя успокаивать, что у них все плохо. Все там есть", - подчеркнул врио главы региона.

Пушилин прокомментировал сообщение о котле для ВСУ в Артемовске

По его словам, "очень большое количество артиллерийских снарядов было использовано при данных попытках прощупать разведкой, разведбоем возможности" сил РФ.

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