Минобороны сообщило о нештатном сходе боеприпаса с Су-34 в Белгороде

МО РФ: при выполнении полета Су-34 ВКС над Белгородом произошел нештатный сход боеприпаса
Нештатный сход авиационного боеприпаса произошел при полете самолета Су-34 Воздушно-космических сил РФ над Белгородом. Об этом в четверг сообщили в Минобороны России.
"20 апреля 2023 года около 22:15 мск при выполнении полета самолета Су-34 Воздушно-космических сил над городом Белгород произошел нештатный сход авиационного боеприпаса", - сказали в ведомстве.
По данным министерства, в результате инцидента имеются повреждения жилых строений, но жертв нет. Уже проводится расследование.