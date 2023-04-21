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МО РФ: при выполнении полета Су-34 ВКС над Белгородом произошел нештатный сход боеприпаса

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Нештатный сход авиационного боеприпаса произошел при полете самолета Су-34 Воздушно-космических сил РФ над Белгородом. Об этом в четверг сообщили в Минобороны России.

Минобороны сообщило о нештатном сходе боеприпаса с Су-34 в Белгороде
© РИА Новости

"20 апреля 2023 года около 22:15 мск при выполнении полета самолета Су-34 Воздушно-космических сил над городом Белгород произошел нештатный сход авиационного боеприпаса", - сказали в ведомстве.

По данным министерства, в результате инцидента имеются повреждения жилых строений, но жертв нет. Уже проводится расследование.

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