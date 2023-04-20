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В Севастополе не будут проводить военный парад 9 мая

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Министерство обороны РФ приняло решение не проводить 9 мая в Севастополе военный парад по случаю очередной годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом в четверг в ходе заседания правительства сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

В Севастополе отменили парад Победы
© РИА Новости

"Поступила вчера вечером от командующего Черноморским флотом информация о том, что Министерство обороны РФ приняло решение о непроведении парада в городе Севастополе, исходя из этого все планы подготовки будут пересмотрены", - сказал Развожаев.

Губернатор добавил, что формат праздничных мероприятий обсудят на следующей неделе. "На следующей неделе проведем оргкомитет, в любом случае празднование состоится, внимание ветеранам будет уделено, и праздничные мероприятия будут в городе на различных площадках. Есть предложения и у флота, будут и маленькие парады около окон ветеранов. На следующей неделе полностью этот график определим, и информация будет доведена до жителей города", - отметил Развожаев.

Ранее решение об отмене парадов и шествий в День Победы было принято в соседней Республике Крым, об этом 12 апреля сообщил глава региона Сергей Аксенов.

Песков ответил на вопрос о возможности отмены Парадов Победы в регионах на 9 мая

В ближайших к Крымскому мосту муниципалитетах и приграничных районах Крыма, а также на территории Севастополя действует высокий ("желтый") уровень террористической опасности. Кроме того, он бессрочно установлен в граничащих с Украиной регионах Центрального федерального округа (Курской, Брянской и Белгородской областях).

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