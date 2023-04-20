В Севастополе отменили парад Победы

Министерство обороны РФ приняло решение не проводить 9 мая в Севастополе военный парад по случаю очередной годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом в четверг в ходе заседания правительства сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Поступила вчера вечером от командующего Черноморским флотом информация о том, что Министерство обороны РФ приняло решение о непроведении парада в городе Севастополе, исходя из этого все планы подготовки будут пересмотрены", - сказал Развожаев.

Губернатор добавил, что формат праздничных мероприятий обсудят на следующей неделе. "На следующей неделе проведем оргкомитет, в любом случае празднование состоится, внимание ветеранам будет уделено, и праздничные мероприятия будут в городе на различных площадках. Есть предложения и у флота, будут и маленькие парады около окон ветеранов. На следующей неделе полностью этот график определим, и информация будет доведена до жителей города", - отметил Развожаев.

Ранее решение об отмене парадов и шествий в День Победы было принято в соседней Республике Крым, об этом 12 апреля сообщил глава региона Сергей Аксенов.