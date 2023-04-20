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СМИ назвали возможную замену командующего Тихоокеанским флотом

Командующим Тихоокеанским флотом вместо адмирала Сергея Авакянца может стать адмирал Виктор Лиина, занимающий пост командующего Балтийским флотом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на двух источников, близких к военному ведомству.

СМИ назвали возможную замену командующего Тихоокеанским флотом
© РИА Новости

По сведениям источников, у Авакянца истек предельный срок нахождения на военной службе (6 апреля ему исполнилось 65 лет – прим.), однако ни о каком увольнении речи не идет. Его пост командующего ТОФ может занять адмирал Виктор Лиина.

В свою очередь, пост командующего Балтфлота может занять вице-адмирал Владимир Воробьев. В настоящее время он занимает должность заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

Ранее стало известно, что Сергей Авакянц покинул пост командующего ТОФ и получил назначение на новую должность. Он возглавит координацию региональных центров патриотического воспитания молодежи. Отмечается, что они откроются уже в мае этого года.

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