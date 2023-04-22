$81.49-0.1389.35-0.11

В США рассказали об огромных российских истребителях

Российские истребители семейства Су-27 (по кодификации НАТО — Flanker) огромны. Об этом рассказывает The Drive.

В США рассказали об огромных российских истребителях
© РИА Новости

Американское издание обратило внимание на снимок военных самолетов, опубликованный Военно-воздушными силами Индонезии, на котором Су-27СК, Су-30МК2 и Су-30МК находятся рядом с меньшими по размерам западными летательными аппаратами, в частности, F-16, T-50I и EMB-314.

Единственный индонезийский самолет, который по своим размерам превосходит российские Flanker — военно-транспортный C-130.

В декабре обозреватель американского издания The Drive Томас Ньюдик заметил, что российские истребители четвертого поколения Су-27 и их модификации в зоне специальной военной операции главным образом решают задачи противовоздушной обороны.

В октябре обозреватель журнала The National Interest Калеб Ларсон написал, что Су-27, появившийся почти 40 лет назад, до сих пор не перестает быть актуальным.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий