Назначен новый командующий Тихоокеанским флотом России

Адмирал Виктор Лиина назначен на должность командующего Тихоокеанским флотом (ТОФ) России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

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Лиина, занимавший до этого должность командующего Балтийским флотом Военно-морского флота России, сменил на новом посту адмирала Сергея Авакянца.

Кроме того, агентству стало известно, что руководство Балтфлотом перешло к вице-адмиралу Владимиру Воробьеву, ранее занимавшему позицию замначальника Генштаба Вооруженных сил России.

О том, что Сергей Авакянц покинул должность командующего Тихоокеанским флотом, накануне сообщил полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. По его словам, военачальник возглавит штаб, курирующий центры военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания. В тот же день стало известно, что командование ТОФ может принять адмирал Виктор Лиина.