Назначен новый командующий Тихоокеанским флотом России

Адмирал Виктор Лиина назначен на должность командующего Тихоокеанским флотом (ТОФ) России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.
Лиина, занимавший до этого должность командующего Балтийским флотом Военно-морского флота России, сменил на новом посту адмирала Сергея Авакянца.
Кроме того, агентству стало известно, что руководство Балтфлотом перешло к вице-адмиралу Владимиру Воробьеву, ранее занимавшему позицию замначальника Генштаба Вооруженных сил России.
О том, что Сергей Авакянц покинул должность командующего Тихоокеанским флотом, накануне сообщил полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. По его словам, военачальник возглавит штаб, курирующий центры военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания. В тот же день стало известно, что командование ТОФ может принять адмирал Виктор Лиина.
20 апреля Минобороны объявило о завершении внезапной проверки Тихоокеанского флота, стартовавшей неделей ранее. Экипажи боевых кораблей провели учения по отражению ракетных ударов противника и уничтожению его подводных лодок в районах Японского, Охотского и Берингова морей. Кроме того, российские военные отработали отражение высадки условного врага на южные Курильские острова и Сахалин.