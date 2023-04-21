$81.62-0.0489.46+0.09
43 минуты назад

Назначен новый командующий Тихоокеанским флотом России

Lenta.ruиещё 19

Адмирал Виктор Лиина назначен на должность командующего Тихоокеанским флотом (ТОФ) России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Назначен новый командующий Тихоокеанским флотом России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Лиина, занимавший до этого должность командующего Балтийским флотом Военно-морского флота России, сменил на новом посту адмирала Сергея Авакянца.

Кроме того, агентству стало известно, что руководство Балтфлотом перешло к вице-адмиралу Владимиру Воробьеву, ранее занимавшему позицию замначальника Генштаба Вооруженных сил России.

О том, что Сергей Авакянц покинул должность командующего Тихоокеанским флотом, накануне сообщил полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. По его словам, военачальник возглавит штаб, курирующий центры военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания. В тот же день стало известно, что командование ТОФ может принять адмирал Виктор Лиина.

20 апреля Минобороны объявило о завершении внезапной проверки Тихоокеанского флота, стартовавшей неделей ранее. Экипажи боевых кораблей провели учения по отражению ракетных ударов противника и уничтожению его подводных лодок в районах Японского, Охотского и Берингова морей. Кроме того, российские военные отработали отражение высадки условного врага на южные Курильские острова и Сахалин.

Армия,Сергей Авакянц,Владимир Воробьев,Юрий Трутнев,Генштаб,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий