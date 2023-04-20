Адмирал Авакянц покинул пост командующего Тихоокеанским флотом

Адмирал Сергей Авакянц ушел с поста командующего Тихоокеанским флотом, чтобы занять новую должность. Он возглавит Центральную структуру, которая будет координировать работу пилотных центров военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания, сообщает РИА Новости.
О новом назначении рассказал журналистам вице-премьер - полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев на совещании по вопросам создания патриотических центров в российских регионах. Оно прошло в среду под председательством полпреда и первого замруководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко.
По словам Юрия Трутнева, центральная структура центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания будет методически сопровождать деятельность региональных центров.
- Эту структуру, по сути дела штаб по выполнению задачи, поставленной президентом, возглавит адмирал Сергей Иосифович Авакянц. Николай Анатольевич Язынин продолжит работу в составе этой структуры в должности его заместителя, - заявил вице-премьер на совещании.
Для создания пилотных центров выбраны 12 регионов Российской Федерации. С 11 мая они под кураторством Российского союза боевых искусств должны начать работу в Бурятии, ДНР, Калмыкии, Татарстане, Чечне, Хабаровском крае, Белгородской, Кемеровской, Псковской, Свердловской, Тюменской областях и Ямало-Ненецком автономном округе. Для центров отобрали 216 инструкторов, которые прошли трехэтапную подготовку, в том числе обучение в Российском университете спецназа в Гудермесе и в Московском государственном педагогическом университете. Главная задача проекта - подготовка и обучение молодежи в возрасте 14-35 лет, включая школьников и студентов.