Адмирал Авакянц покинул пост командующего Тихоокеанским флотом

Адмирал Сергей Авакянц ушел с поста командующего Тихоокеанским флотом, чтобы занять новую должность. Он возглавит Центральную структуру, которая будет координировать работу пилотных центров военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания, сообщает РИА Новости.

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О новом назначении рассказал журналистам вице-премьер - полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев на совещании по вопросам создания патриотических центров в российских регионах. Оно прошло в среду под председательством полпреда и первого замруководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко.

По словам Юрия Трутнева, центральная структура центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания будет методически сопровождать деятельность региональных центров.

- Эту структуру, по сути дела штаб по выполнению задачи, поставленной президентом, возглавит адмирал Сергей Иосифович Авакянц. Николай Анатольевич Язынин продолжит работу в составе этой структуры в должности его заместителя, - заявил вице-премьер на совещании.