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34 минуты назад

Сергей Авакянц покинул пост командующего Тихоокеанским флотом

Российская Газетаиещё 9

Адмирал Сергей Авакянц ушел с поста командующего Тихоокеанским флотом, чтобы занять новую должность. Он возглавит Центральную структуру, которая будет координировать работу пилотных центров военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания, сообщает РИА Новости.

Адмирал Авакянц покинул пост командующего Тихоокеанским флотом
Фото: ТАССТАСС

О новом назначении рассказал журналистам вице-премьер - полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев на совещании по вопросам создания патриотических центров в российских регионах. Оно прошло в среду под председательством полпреда и первого замруководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко.

По словам Юрия Трутнева, центральная структура центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания будет методически сопровождать деятельность региональных центров.

- Эту структуру, по сути дела штаб по выполнению задачи, поставленной президентом, возглавит адмирал Сергей Иосифович Авакянц. Николай Анатольевич Язынин продолжит работу в составе этой структуры в должности его заместителя, - заявил вице-премьер на совещании.

Для создания пилотных центров выбраны 12 регионов Российской Федерации. С 11 мая они под кураторством Российского союза боевых искусств должны начать работу в Бурятии, ДНР, Калмыкии, Татарстане, Чечне, Хабаровском крае, Белгородской, Кемеровской, Псковской, Свердловской, Тюменской областях и Ямало-Ненецком автономном округе. Для центров отобрали 216 инструкторов, которые прошли трехэтапную подготовку, в том числе обучение в Российском университете спецназа в Гудермесе и в Московском государственном педагогическом университете. Главная задача проекта - подготовка и обучение молодежи в возрасте 14-35 лет, включая школьников и студентов.

Армия,Сергей Авакянц,Сергей Кириенко,Юрий Трутнев,Администрация Президента РФ,
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