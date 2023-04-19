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Молдавия планирует приобрести РЛС

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Власти Молдавии намерены в ближайшее время подписать договор о закупке военной радиолокационной станции с целью обеспечения своей безопасности. Об этом сообщил глава Минобороны Анатолий Носатый. Его слова приводит «РИА Новости».

Молдавия планирует приобрести РЛС
© РИА Новости

Носатый отметил, что подписание контракта запланировано на ближайшие недели. При этом еще несколько месяцев оборудование будут доставлять в страну. Кроме того потребуется время на монтаж, введение оборудования в строй и обучение персонала. На все это уже выделили деньги из бюджета, добавил он.

«Нам нужна комплексная система ПВО, поэтому ведем переговоры по приобретению радио радара для Национальной армии. Мы хотим увеличить наши возможности раннего обнаружения. Мы должны знать, что происходит в нашем воздушном пространстве и рядом с ним», — сказал Носатый.

Поставщика оборудования и сумму сделки он раскрывать не стал.

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