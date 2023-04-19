Молдавия планирует приобрести РЛС

Власти Молдавии намерены в ближайшее время подписать договор о закупке военной радиолокационной станции с целью обеспечения своей безопасности. Об этом сообщил глава Минобороны Анатолий Носатый . Его слова приводит «РИА Новости».

Носатый отметил, что подписание контракта запланировано на ближайшие недели. При этом еще несколько месяцев оборудование будут доставлять в страну. Кроме того потребуется время на монтаж, введение оборудования в строй и обучение персонала. На все это уже выделили деньги из бюджета, добавил он.