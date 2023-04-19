США провели пуск межконтинентальной баллистической ракеты

ВВС США провели испытательный пуск МБР
США провели испытание ракеты Minuteman III Американские военные провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Об этом сообщает Defense News со ссылкой на Пентагон.
«Военно-воздушные силы и военно-морские силы США в среду утром провели испытательный пуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III в Калифорнии с использованием бортового центра управления», — говорится в тексте.
Отмечается, что пуск проходил без боевой части, преследуя цели продемонстрировать «готовность ядерных сил Соединенных Штатов и вдохнуть уверенность в смертоносности и эффективности ядерного сдерживания страны».