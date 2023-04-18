Военный аналитик объяснил посещение Путиным штабов в зоне СВО

Военный аналитик, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов назвал крайне важным посещение президентом России Владимиром Путиным штабов «Восток» и «Днепр» в Херсонской области и Луганской народной республике (ЛНР) в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Его слова приводит издание «Абзац».

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«Путин приехал лично проверить готовность российских войск к отражению попытки прорыва на этих направлениях. Исходя из обстановки, он убедился, что на рубежах всё готово к обороне и поставленные задачи отработаны», — объяснил эксперт.

По словам Кнутова, глава государства лично пообщался с военными, выяснив, поставки каких вооружений и боеприпасов им необходимы. После этого российский лидер даст соответствующие распоряжения министру обороны Сергею Шойгу и начальнику Генштаба Валерию Герасимову, которые будут в несколько раз весомее, чем сообщения, поступающие снизу, убежден специалист.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что военачальники до последнего не знали, что президент лично посетит штабы «Восток» и «Днепр», находящиеся в зоне специальной военной операции (СВО).