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14 минут назад

Выносивший с трибуны Яценюка украинский экс-депутат погиб под Херсоном

Lenta.ru

Украинский экс-депутат Олег Барна, известный попыткой вынести занимавшего тогда пост премьер-министра Арсения Яценюка с трибуны Верховной Рады, погиб под Херсоном. Об этом сообщает «Русская Весна».

Выносивший с трибуны Яценюка украинский экс-депутат погиб под Херсоном
Фото: Telegram-канал «Pravda Gerashchenko»Telegram-канал «Pravda Gerashchenko»

По информации издания, бывший парламентарий погиб в день или накануне своего 56-летия на Херсонском фронте.

Информацию о гибели Олега Барны в своем Telegram-канале подтвердил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко со ссылкой на спикера объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексея Дмитрашковского. По его словам, экс-депутат погиб 17 апреля, за день до дня рождения.

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Олег Барна стал известен в декабре 2015 года. Занимавший тогда пост премьер-министра Арсений Яценюк выступал в Верховной Раде с докладом о проделанной за год работе. Парламентарий вручил главе правительства букет роз и попытался оттащить его от трибуны, схватив за талию и паховую область. Позднее он объяснил свое поведение желанием обнять премьера.

В мае 2021 года депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Дмитрий Соломчук и Олег Барна подрались в прямом эфире телеканала «ПравдаТУТ» из-за разногласий по вопросу земельной реформы.

Армия,Олег Барна,Антон Геращенко,Арсений Яценюк,Верховная Рада,
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