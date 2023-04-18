$81.60-0.0389.57-0.09
7 минут назад

Балтфлоту передали модернизированный СКР «Неустрашимый»

Lenta.ruиещё 1

Прибалтийский судостроительный завод (ПСЗ) «Янтарь» передал Балтийскому флоту сторожевой корабль (СКР) «Неустрашимый» проекта 11540 после ремонта и модернизации. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.

Балтфлоту передали модернизированный СКР «Неустрашимый»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Передали в состав соединения надводных кораблей Балтийского флота», — сказали в пресс-службе завода, отвечая на соответствующий вопрос.

В Telegram-канале предприятия отметили, что приемо-сдаточный акт по приемке «Неустрашимого» после завершения планового ремонта и модернизации утвержден.

Там добавили, что в ходе проведения приемо-сдаточных ходовых испытаний на корабле проверили работоспособность средств навигации, радиолокационного наблюдения и обнаружения целей, а также вооружения, средств борьбы за живучесть, средств управления движением, комплексов связи и средств радиационной, химической и биологической защиты. Корабль передали в состав соединения надводных кораблей, расположенного в Балтийске.

Ранее стало известно, что на ПСЗ «Янтарь» завершили плановый доковый ремонт сторожевого корабля Балтийского флота «Ярослав Мудрый» проекта 11540.

Армия,Ярослав Мудрый,Следственный комитет,Завод "Янтарь",
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий