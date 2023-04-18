Балтфлоту передали модернизированный СКР «Неустрашимый»

Прибалтийский судостроительный завод (ПСЗ) «Янтарь» передал Балтийскому флоту сторожевой корабль ( СКР ) «Неустрашимый» проекта 11540 после ремонта и модернизации. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.

В Telegram -канале предприятия отметили, что приемо-сдаточный акт по приемке «Неустрашимого» после завершения планового ремонта и модернизации утвержден.

Там добавили, что в ходе проведения приемо-сдаточных ходовых испытаний на корабле проверили работоспособность средств навигации, радиолокационного наблюдения и обнаружения целей, а также вооружения, средств борьбы за живучесть, средств управления движением, комплексов связи и средств радиационной, химической и биологической защиты. Корабль передали в состав соединения надводных кораблей, расположенного в Балтийске.