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52 минуты назад

На Украине назвали число пропавших без вести военных

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Свыше семи тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) числятся пропавшими без вести. Такое число назвал уполномоченный по вопросам лиц, без вести пропавших при особых обстоятельствах, Олег Котенко, передает РИА Новости.

На Украине назвали число пропавших без вести военных
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Цифра такая есть, она немного больше семи тысяч», — заявил он.

Уточняется, что по статистике украинских властей, более 60 процентов пропавших без вести удается обнаружить среди военнопленных.

Как отмечается, остальные являются погибшими бойцами, которых не смогли найти или идентифицировать. Кроме того, для опознания на Украине планируется ввести обязательный сбор ДНК-образцов у новобранцев. Котенко добавил, что массовый отбор биоматериалов может начаться к концу апреля.

Украинских военных призывали сдавать образцы ДНК в июле 2022 года. Они должны были сделать это для идентификации погибших. Как сообщалось, 9 июля Верховная Рада приняла закон «О государственной регистрации геномной информации человека». Также отмечалось, что реестр будет в ведении МВД, а данные будут использоваться для идентификации преступников, без вести пропавших и неопознанных тел.

Армия,Олег Котенко,Верховная Рада,
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