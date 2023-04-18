Военком Москвы заявил, что у призывников есть право пользоваться телефоном

Призывники имеют право пользоваться мобильным телефоном при условии, что гаджет не имеет видеокамеру и выход в интернет. Об этом ТАСС сообщил военный комиссар Москвы полковник Максим Локтев.

"Призывники могут пользоваться мобильным телефоном и звонить своим родным при условии, что мобильный телефон кнопочный, без видеокамеры и без выхода в сеть "Интернет", - сказал военком.

Он пояснил, что в соответствии с федеральным законом от 27 мая 1998 г. №76-Ф3 "О статусе военнослужащих" при исполнении обязанностей военной службы, военнослужащим запрещается иметь при себе электронные изделия (приборы, технические средства) бытового назначения, которые с помощью информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" могут распространять или предоставлять аудио-, фото-, видеоматериалы и данные геолокации.