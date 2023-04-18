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Военком Москвы: для определения места жительства призывников используют видеонаблюдение

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Военный комиссар Москвы полковник Максим Локтев заявил, что столичная система видеонаблюдения используется для определения места жительства призывников. Об этом сообщает ТАСС.

Военком Москвы рассказал о способе нахождения призывников
© ТАСС

По словам Локтева, основной причиной неявки граждан в военкомат является проживание не по месту регистрации, из-за чего им не удается вручить повестку. Военком отметил, что сейчас данному вопросу уделяется большое внимание при поддержке мэра Москвы Сергея Собянина и главного управления МВД России по столице. Локтев уточнил, что по указанию мэра Москвы организации, в которых работают призывники, предоставляют сведения о них в военные комиссариаты. Кроме того, образовательные организации помогают комиссариату определить, где призывник обучается.

Максим Локтев также заявил, что в ходе весенней призывной кампании 2023 года в Москве более 5 тысяч человек будет призвано на прохождение военной службы. Ранее начальник управления Генштаба Вооруженных сил России Андрей Бирюков заявил, что первые отправки призывников в рамках весенней кампании начнутся 20 апреля.

По его словам, треть из них будет направлена в учебные соединения и воинские части, где они в течение трех месяцев освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность.

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