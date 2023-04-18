Военком Москвы рассказал о способе нахождения призывников

Военный комиссар Москвы полковник Максим Локтев заявил, что столичная система видеонаблюдения используется для определения места жительства призывников. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Локтева, основной причиной неявки граждан в военкомат является проживание не по месту регистрации, из-за чего им не удается вручить повестку. Военком отметил, что сейчас данному вопросу уделяется большое внимание при поддержке мэра Москвы Сергея Собянина и главного управления МВД России по столице. Локтев уточнил, что по указанию мэра Москвы организации, в которых работают призывники, предоставляют сведения о них в военные комиссариаты. Кроме того, образовательные организации помогают комиссариату определить, где призывник обучается.

Максим Локтев также заявил, что в ходе весенней призывной кампании 2023 года в Москве более 5 тысяч человек будет призвано на прохождение военной службы. Ранее начальник управления Генштаба Вооруженных сил России Андрей Бирюков заявил, что первые отправки призывников в рамках весенней кампании начнутся 20 апреля.