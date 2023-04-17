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50 минут назад

Раскрыта главная опасность переданных Киеву МиГ-29

Елена Прошина

Переданные Западом Киеву истребители МиГ-29 способны поражать наземные и воздушные цели. Об этом News.ru сообщил заслуженный пилот России Юрий Сытник.

Раскрыта главная опасность переданных Киеву МиГ-29
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, МиГ-29 находятся в «хорошем» состоянии и могут выполнять «штурмовые полеты, сбросы бомб и работать в качестве перехватчиков вертолетов и самолетов».

«Но дело в том, что машина довольно возрастная. В России есть более современные машины — Су-30, Су-34, даже тяжелый истребитель Су-27 может на равных бороться с Миг-29, если за штурвалом последнего хороший летчик, но на самом деле машина грозная», — отметил Сытник.

Он считает, что Запад передал Украине истребители только чтобы поддержать дух ВСУ. Пилот уверен, что МиГ-29 не представляют угрозы для России, поскольку могут быть сбиты ракетами с земли и у РФ намного больше боевых самолетов.

Напомним, что передать Киеву 13 истребителей пообещала Словакия. То же решила сделать Польша, но пока неизвестно точное число МиГ-29, которые Варшава поставит Украине.

Армия,Юрий Сытник,
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