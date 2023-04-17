Раскрыта главная опасность переданных Киеву МиГ-29

«Но дело в том, что машина довольно возрастная. В России есть более современные машины — Су-30, Су-34, даже тяжелый истребитель Су-27 может на равных бороться с Миг-29, если за штурвалом последнего хороший летчик, но на самом деле машина грозная», — отметил Сытник.