Тестовая рассылка цифровых повесток возможна лишь после принятия постановления кабмина

Тестовая рассылка цифровых повесток будет возможна только после принятия соответствующего постановления правительства РФ. Об этом сообщил ТАСС в понедельник военный комиссар Москвы Максим Локтев.

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"Тестирование сервиса цифровых повесток начнется только после принятия соответствующего постановления правительства РФ", - сказал Локтев.

Ранее он сообщил в прямом эфире, организованном изданием "Московский комсомолец", что электронные оповещения о явке в военкомат будут рассылаться через портал госуслуг уже в рамках текущего весеннего призыва. По его словам, оповещение граждан о явке в военные комиссариаты будет проведено через портал госуслуг, через СМС и в телефонном режиме. Комиссар подчеркнул, что в отношении "всего остального действующее законодательство не изменилось, порядок направления граждан на военную службу остался тот же самый".