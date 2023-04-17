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1 час назад

Тестовая рассылка цифровых повесток возможна лишь после принятия постановления кабмина

ТАСС

Тестовая рассылка цифровых повесток будет возможна только после принятия соответствующего постановления правительства РФ. Об этом сообщил ТАСС в понедельник военный комиссар Москвы Максим Локтев.

Тестовая рассылка цифровых повесток возможна лишь после принятия постановления кабмина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Тестирование сервиса цифровых повесток начнется только после принятия соответствующего постановления правительства РФ", - сказал Локтев.

Ранее он сообщил в прямом эфире, организованном изданием "Московский комсомолец", что электронные оповещения о явке в военкомат будут рассылаться через портал госуслуг уже в рамках текущего весеннего призыва. По его словам, оповещение граждан о явке в военные комиссариаты будет проведено через портал госуслуг, через СМС и в телефонном режиме. Комиссар подчеркнул, что в отношении "всего остального действующее законодательство не изменилось, порядок направления граждан на военную службу остался тот же самый".

Президент РФ Владимир Путин 14 апреля подписал закон, который разрешает оповещать военнообязанных о призыве с помощью электронных повесток, а также вводит ряд ограничений для граждан, которые получили повестку, но не пришли в военкомат. Согласно закону, повестки военнообязанным будут направляться в письменной форме и дублироваться в электронной. Электронная повестка будет считаться врученной с момента ее размещения в личном кабинете гражданина на "соответствующем информационном ресурсе, в информационной системе".

Армия,повестка, воинский учет, мобилизация,Владимир Путин,Правительство РФ,
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