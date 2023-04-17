Словакия завершила передачу истребителей МиГ-29 Украине. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил словацкий министр обороны Ярослав Надь.

По его словам, 13 истребителей уже находятся на Украине. Четыре из них перегнали украинские пилоты еще в марте, оставшиеся девять перебросили по земле.

Напомним, что в качестве компенсации Словакия получит от США 12 вертолетов AH-1Z Viper. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России заявляла, что Словакия грубо нарушила международные договоренности по реэкспорту российского оружия при поставках МиГ-29.