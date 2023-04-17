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Словакия передала Украине все обещанные истребители МиГ-29

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Словакия завершила передачу истребителей МиГ-29 Украине. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил словацкий министр обороны Ярослав Надь.

По его словам, 13 истребителей уже находятся на Украине. Четыре из них перегнали украинские пилоты еще в марте, оставшиеся девять перебросили по земле.

Напомним, что в качестве компенсации Словакия получит от США 12 вертолетов AH-1Z Viper. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России заявляла, что Словакия грубо нарушила международные договоренности по реэкспорту российского оружия при поставках МиГ-29.

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Кроме того, негативно о передаче высказался и глава партии Smer, бывший премьер-министр страны Роберт Фицо. Он отмечал, что такие действия нарушают конституцию страны — Словакия ранее не планировала покупать американские вертолеты, однако теперь Братиславе придется доплачивать за то, что ей не нужно.

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