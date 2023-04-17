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30 минут назад

Путин проводит встречу с Шойгу

Лера Букина

Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Шойгу проинформировал главу государства о ходе внезапной проверки на Тихоокеанском флоте.

Он подчеркнул, что с 18 апреля Минобороны перейдет к завершающему этапу. Речь идет об отработке ракетных ударов электронными пусками, пояснил он. По словам министра, стратегические ракетоносцы должны нанести условные удары по корабельным группировкам противника в Тихом океане.

По его словам, в проверке принимают участие более 25 тыс. военных, 167 кораблей и судов, 12 подлодок, 89 самолетов и вертолетов.

14 апреля глава Минобороны заявил, что в рамках внезапной проверки поднят по тревоге и приводится в высшую степень боеготовности Тихоокеанский флот в полном составе.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что практика внезапных проверок нужна для поддержания необходимого уровня боеготовности Вооруженных сил РФ.

Армия,Видео,Сергей Шойгу,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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