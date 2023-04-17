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"Известия": боец ЧВК "Вагнер" рассказал о расстреле ВСУ заложников в Артемовске

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Украинские военные расстреляли двух мирных жителей в Артемовске (украинское название — Бахмут), рассказал корреспонденту газеты "Известия" боец ЧВК "Вагнер". Он сообщил, что украинские солдаты застрелили мирных жителей во время "зачистки" одного из домов.

"Известия": боец ЧВК "Вагнер" рассказал о расстреле ВСУ заложников в Артемовске
© Евгений Биятов/РИА Новости

"Ночью к нам пришла женщина и рассказала, что через подъезд сидят заложники. Утром мы попытались их спасти, но двоих заложников украинские военнослужащие застрелили", - сказал боец.

Он добавил, что четверых мирных жителей удалось спасти. Ранее эвакуированный российскими солдатами из Артемовска Юрий Марченко заявлял, что снайперы Вооруженных сил Украины прицельно стреляют по мирному населению. 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

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