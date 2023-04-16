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15 минут назад

Сенатор США Келли: обучение пилотов ВСУ летать на F-16 займет год

Ura.Ru

Обучение 12 украинских пилотов МиГ-29 полетам на истребителе F-16 заняло бы около года. Об этом заявил член Сената США из рядов Демократической партии Марк Келли.

В США оценили сроки обучения ВСУ управлению истребителями F-16
Фото: NIDS/NATO Multimedia LibraryNIDS/NATO Multimedia Library

«Оценка здесь заключается в том, что потребуется около года, чтобы обучить 12 украинских пилотов МиГ-29, если мы пойдем по этому маршруту», — заявил Марк Келли во время эфира на телеканале CBS.

Он также отметил, что самолеты F-16 сложны в обслуживании.

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В марте CNN сообщило, что передача Украине истребителей F-16 не обеспечат ВСУ преимущества в противостоянии с Россией. Отмечается, что первые поставки повлияют на ситуацию, однако они не смогут дать Киеву ощутимое преимущество. Председатель Президиума Общероссийской организации «Офицеры России», генерал-майор авиации, герой РФ Сергей Липовой отметил, что передача Украине истребителей F-16 означает втягивание НАТО в конфликт. По его словам, боевые самолеты могут взлетать только с баз альянса.

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