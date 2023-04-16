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5 минут назад

В бункере на Украине остались тела 160 офицеров НАТО после удара «Кинжалом»

Lenta.ru

В бункере в Львовской области на Украине остались тела 160 офицеров НАТО после удара российской ракетой «Кинжал», Виктор Баранец в «Комсомольской правде».

В бункере на Украине остались тела 160 офицеров НАТО после удара «Кинжалом»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам автора, бункер принадлежал запасному командному пункту бывшего Прикарпатского военного округа. Он располагался на глубине около 100 метров под землей. В штабе находились представители Минобороны Украины, генштаба Вооруженных сил и офицеры НАТО.

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Российские военнослужащие приняли решение атаковать бункер сверхзвуковой ракетой «Кинжал» после получения информации о подготовке контрнаступления. Это оружие не могут сбить системы ПВО, а также оно не способно отклониться от цели больше, чем на метр. Взрыв ракеты привел к смерти более 200 офицеров, при этом на данный момент удалось извлечь только 40 тел.

В марте 2023 года стало известно, что удар «Кинжалом» поразил военный центр вблизи Львова, где сотрудничали украинские военные и представители Североатлантического альянса. Заявляется, что в бункере находился центр планирования операций НАТО по этому региону.

Армия,Виктор Баранец,Генштаб,НАТО,
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