В бункере в Львовской области на Украине остались тела 160 офицеров НАТО после удара российской ракетой «Кинжал», Виктор Баранец в «Комсомольской правде».

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По словам автора, бункер принадлежал запасному командному пункту бывшего Прикарпатского военного округа. Он располагался на глубине около 100 метров под землей. В штабе находились представители Минобороны Украины, генштаба Вооруженных сил и офицеры НАТО.

Российские военнослужащие приняли решение атаковать бункер сверхзвуковой ракетой «Кинжал» после получения информации о подготовке контрнаступления. Это оружие не могут сбить системы ПВО, а также оно не способно отклониться от цели больше, чем на метр. Взрыв ракеты привел к смерти более 200 офицеров, при этом на данный момент удалось извлечь только 40 тел.