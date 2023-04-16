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СМИ: США обновили вооружение за счет Украины

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Соединенные Штаты существенно обновили свои арсеналы за счет помощи Украине, рассказал военный эксперт Александр Шарковский. Он добавил, что на выделенные Киеву деньги Пентагон закупил у производителей новые образцы, а старые отправил украинским военным, пишут «Аргументы недели».

В США обновили арсенал за счет Украины
© globallookpress.com

Шарковский подчеркнул, что в 2022 и 2023 годах Вашингтон выделил миллиарды долларов на поддержку Украины. Значительная часть этих средств была использована «в качестве дополнительного, сверхбюджетного финансирования» для обновления парка военной техники.

В Киеве призвали Запад поставить оружие для наступления

По его данным, основанным на анализе публикаций в американской специализированной прессе, помощь Киеву способствовала увеличению оборонного бюджета Пентагона почти на 30%.

В частности, ведомство планировало закупить в 2024 году 91 многоцелевую машину. За счет внеплановых поступлений арсеналы пополнятся предположительно на 197 единиц бронетехники.

В своей статье автор привел высказывания конгрессмена Митча МакКоннела. Политик заявил, что Соединенные Штаты направляют на Украину оружие из старых запасов. Деньги же, выделяемые Конгрессом на помощь Киеву, тратятся на укрепление собственной обороны державы.

Ранее журналист Сеймур Херш обвинил украинского лидера Владимира Зеленского в махинациях со средствами, выделенными со стороны США на закупку дизельного топлива.

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