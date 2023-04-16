Мобилизация: последние новости на сегодня 16 апреля 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 16 апреля 2023, в материале «Рамблера».

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В Генштабе РФ заявили, что призывникам не будут веерно рассылать электронные повестки

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В российском Генштабе сообщили об отсутствии планов проводить массовые рассылки «электронных повесток» гражданам призывного возраста, сообщает «Интерфакс».

Как сообщил представитель главного организационно-мобилизационного управления Генштаба РФ Андрей Бирюков, уже создан единый электронный реестр воинского учета. Главным образом он необходим для упрощения взаимодействия россиян с военными комиссариатами.

Сегодня появилась возможность направлять необходимые для воинского учета данные в электронном виде вместо личного визита в военкомат. Бирюков отметил, что больше нет необходимости лично приходить в военкомат для постановки на воинский учет, оформления отсрочек и решения других вопросов.

В Уфе мобилизованные после отпуска отправились в зону СВО в составе армейской семьи с боевым настроем

15 апреля на площади перед «Уфа-ареной» прошли проводы мобилизованных в зону проведения спецоперации, сообщает «Молодежная газета».

У бойцов двухнедельный отпуск прошел незаметно. Так, житель Уфы с позывным «Албанец» делал дома ремонт и занимался с сыном-хоккеистом.

Боец «Чуваш» из Мелеуза рассказал, что с женой и родителями простился дома. Но одиноким он себя не чувствует, так как парни в военной форме тоже его семья.

Как сообщил руководитель администрации главы РБ Максим Забелин, руководство республики поддерживало контакт с мобилизованными, пока они были в отпусках. С ними обсудили всё, что касается помощи их семьям, а также как наладить работу гуманитарной помощи.

Мобилизованные из Мелекесского района приехали в отпуск из зоны СВО

Мелекесский район Ульяновской области встречает бойцов, сообщает ulpressa.ru.

Призванные осенью в рамках частичной мобилизации солдаты приехали в отпуск домой. Один из них — внук знаменитого хореографа, заслуженного работника культуры России Маргариты Сказкоподателевой – Ярослав Сказкоподателев. В зоне проведения специальной военной операции он командир отделения, управляет квадрокоптером.

По словам бойца, его танцевальное прошлое хорошо помогает в службе. Так, физическая подготовка дает выносливость, помогает спокойно переносить все тягости. Для Ярослава приезд домой вдвойне долгожданный. Он торопился не только повидаться с родными, но и впервые увидеть своего новорожденного сына Мирона.