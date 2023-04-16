Представитель Центра радиационной безопасности STUK Петтери Тииппана заявил, что два самолета с российским ядерным топливом вылетели из Финляндии вечером в субботу, 16 апреля. Об этом он написал в социальной сети Twitter.

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По его словам, самолеты вылетели из аэропорта Хельсинки-Вантаа поздно вечером. При этом Тииппана не сообщил, куда именно направились воздушные судна с российским топливом.

Подобный инцидент является минимум третьим, когда российское топливо отправляют заказчикам через аэропорты Финляндии. Впервые об этом стало известно 6 ноября 2022 года. Тогда топливо отправили заказчикам из других стран из финской Лаппеенранты. Следующая отправка произошла 18 марта 2023 года.