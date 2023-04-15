Силы быстрого реагирования Судана взяли под контроль президентский дворец в Хартуме

Силы быстрого реагирования Судана (RSF) заявили, что взяли под контроль президентский дворец в столице республике Хартуме, сообщает агентство Reuters. 15 апреля RSF также объявила о контроле над международным аэропортом Хартума и резиденцией командующего суданской армией. В заявлении спецназа также говорится, что он захватил аэропорты в городах Мерове и Эль-Обейд.

В субботу RSF заявила, что армия Судана атаковала его штаб в Хартуме. Представитель армии в свою очередь заявил, что эта атака стала ответом на нападения RSF на военные отряды в нескольких районах города. В Хартуме слыша стрельба, пишет Reuters.

Посольство России выразило обеспокоенность в связи с эскалацией в Судане, призвало стороны конфликта прекратить огонь и сесть за стол переговоров. Москва рассчитывает, что в ближайшие часы противостояние перейдет в переговорную стадию, заявил ТАСС посол Андрей Черновол. Также диппредставительство призвало россиян, находящихся в республике, оставаться дома и не подходить к окнам в связи с боестолкновениями.

В результате боев в Хартуме пострадали десятки человек, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на представителя комитета врачей Судана. Россиян среди них нет, сообщили РИА Новости в посольстве.

1 апреля должно было состояться подписание соглашения о политическом урегулировании между военными и гражданскими силами Судана, но его дважды перенесли из-за разногласий между армией и силами быстрого реагирования. Соглашение не заключено из-за разных взглядов военных на вопросы формирования объединенных вооруженных сил.

В ночь на 13 апреля суданская армия потребовала от RSF вывести свои силы из Мерове. Армия заявила, что подразделения перебросили, не уведомив командование вооруженных сил. Представитель RSF в свою очередь заявил, что присутствие этих сил входит в их обязанности.