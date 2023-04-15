Армия Судана отвергла переговоры с СБР

Регулярная армия Судана отрицает сценарий переговоров с организованной повстанческой группировкой «Силы быстрого реагирования» (СБР). ОБ этом сообщил глава армии и Суверенного совета Судана Абдель Фаттах Бурхан, передает канал Al-Arabiya.

«У армии достаточно сил и воли, чтобы разгромить повстанцев», — отметил он, добавив, что на рассвете мятежники пытались взять под контроль армейские штабы и жизненно важные районы страны.

Ранее сообщалось о вспышке столкновений в Судане между регулярной армией и Силами быстрого реагирования. Рядом со штабом суданского спецназа былислышны взрывы.

До этого было отложено подписание соглашения между военными и повстанческими силами. Первой датой подписания договора было объявлено 1 апреля, но церемонию перенесли из-за споров между представителями армии под командованием Абдель Фаттаха аль-Бурхана и формированиями СБР под предводительством Мухаммеда Хамдана Дагало.