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В Минобороны назвали цель создания электронного реестра воинского учета

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Единый электронный реестр воинского учета разработан для упрощения взаимодействия граждан с военными комиссариатами, рассказал начальник управления ГОМУ ГШ ВС РФ Андрей Бирюков. Об этом пишет пресс-служба Минобороны России в официальном Telegram-канале.

Бирюков напомнил, что весенняя призывная кампания началась 1 апреля. По его словам, она проходит в плановом режиме, завершится 15 июля.

В настоящее время повестки получили 52 тыс. граждан, свыше 50 тыс. из них прибыли в военкоматы. 21 тыс. из них призвали на военную службу, 29 тыс. предоставили отсрочки по законным основаниям.

По его словам, «веерные »рассылки электронных повесток исключаются. Он пояснил, что реестр «создан для упрощения взаимодействия граждан с военными комиссариатами»

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В частности, граждане получили возможность направлять все необходимые документы в электронном виде, пояснил Бирюков. Таким образом, добавил он, личное посещение военкомата для постановки на воинский учет, оформления отсрочек и решения других вопросов в настоящее время не требуется.

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