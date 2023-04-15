В Минобороны назвали цель создания электронного реестра воинского учета

Единый электронный реестр воинского учета разработан для упрощения взаимодействия граждан с военными комиссариатами, рассказал начальник управления ГОМУ ГШ ВС РФ Андрей Бирюков. Об этом пишет пресс-служба Минобороны России в официальном Telegram-канале.

Бирюков напомнил, что весенняя призывная кампания началась 1 апреля. По его словам, она проходит в плановом режиме, завершится 15 июля.

В настоящее время повестки получили 52 тыс. граждан, свыше 50 тыс. из них прибыли в военкоматы. 21 тыс. из них призвали на военную службу, 29 тыс. предоставили отсрочки по законным основаниям.

По его словам, «веерные »рассылки электронных повесток исключаются. Он пояснил, что реестр «создан для упрощения взаимодействия граждан с военными комиссариатами»