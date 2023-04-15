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Генштаб ВС РФ сообщил, что весенняя призывная кампания проходит планово

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Весенняя призывная кампания проходит в плановом порядке, повестки получили уже 52 тыс. граждан, 21 тыс. из них признаны годными к службе. Об этом сообщил в субботу журналистам начальник управления ГОМУ Генштаба Вооруженных сил РФ полковник Андрей Бирюков.

"Весенняя призывная компания, которая началась 1 апреля, проходит в плановом порядке и будет завершена 15 июля этого года. На сегодняшний день оповещено 52 тыс. граждан и более 50 тыс. уже прибыло в военные комиссариаты", - сказал он.

Весенний призыв в армию начался в России

По словам представителя Генштаба, 21 тыс. граждан признаны годными к военной службе, еще 29 тыс. граждан предоставлены отсрочки по законным основаниям.

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