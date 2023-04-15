$81.50-0.1790.16+0.16
46 минут назад

Экс-офицер Пентагона сообщила, как могут ответить США на гибель своего солдата на Украине

Москва24иещё 2

Соединенные Штаты не будут наносить удары по территории России в случае гибели американского солдата на Украине. Таким мнением поделилась экс-сотрудница разведывательного управления Пентагона Ребекка Коффлер в интервью Fox News.

Экс-офицер Пентагона предположила ответ США на гибель своего солдата на Украине
Фото: flickr.comflickr.com

По ее словам, вероятным ответом на случайное убийство солдата США были бы атаки более мягкого характера, такие как кибератаки, дипломатическая реакция и санкции. Она также допустила, что Вашингтон может, в принципе, никак не отреагировать на подобный инцидент.

Коффлер добавила, что ни один американский президент не рассматривал боевые действия против Москвы, поскольку для таких мер потребовалось бы, чтобы конфликт зашел слишком далеко.

Ранее журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш сообщил, что американским солдатам, которые сейчас находятся в Польше и Румынии, запретили первыми атаковать армию РФ. До этого офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что западным наемникам, участвующим в боевых действиях на стороне Украины, необходимо покинуть страну, иначе они погибнут.

США направят $4,9 млрд на поддержку Украины

Армия,Ребекка Коффлер,Скотт Риттер,Сеймур Херш,Пентагон,
23
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий