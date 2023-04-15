Экс-офицер Пентагона предположила ответ США на гибель своего солдата на Украине

Соединенные Штаты не будут наносить удары по территории России в случае гибели американского солдата на Украине. Таким мнением поделилась экс-сотрудница разведывательного управления Пентагона Ребекка Коффлер в интервью Fox News.

По ее словам, вероятным ответом на случайное убийство солдата США были бы атаки более мягкого характера, такие как кибератаки, дипломатическая реакция и санкции. Она также допустила, что Вашингтон может, в принципе, никак не отреагировать на подобный инцидент.

Коффлер добавила, что ни один американский президент не рассматривал боевые действия против Москвы, поскольку для таких мер потребовалось бы, чтобы конфликт зашел слишком далеко.