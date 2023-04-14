$81.50-0.1790.16+0.16
1 час назад

В Санкт-Петербурге спустили на воду тральщик-робот

Lenta.ru

Новейший тральщик «Лев Чернавин» проекта 12700 «Александрит» спустили на воду на Средне-Невском судостроительном заводе (СНСЗ, входит в Объединенную судостроительную корпорацию) в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС.

В-Петербурге спустили на воду тральщик-робот
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Лев Чернавин» стал восьмым по счету кораблем противоминной обороны, который построили на предприятии по проекту 12700. Тральщик-робот получил корпус из монолитного стеклопластика, обеспечивающий большую живучесть корабля при поиске мин.

«Морской тральщик "Лев Чернавин" уже в этом году продолжит славные традиции своих предшественников в составе Дважды Краснознаменного Балтийского флота», — сказал на церемонии начальник кораблестроения, вооружения и эксплуатации вооружения — заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом России по вооружению Игорь Мухаметшин.

Корабли проекта 12700 предназначены для поиска и уничтожения мин в акваториях военно-морских баз на безопасной для тральщика дистанции. Для борьбы с минами корабли используют тралы, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты. В арсенал корабля входят пулеметные установки и артиллерийская установка АК-306.

В марте «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны России писали, что «Лев Чернавин» поступит на вооружение Балтийского флота — там уже началась подготовка экипажа для корабля.

Армия,Игорь Мухаметшин,Минобороны России,Объединенная судостроительная корпорация,Средненевский судостроительный завод,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий