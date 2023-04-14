В-Петербурге спустили на воду тральщик-робот

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«Лев Чернавин» стал восьмым по счету кораблем противоминной обороны, который построили на предприятии по проекту 12700. Тральщик-робот получил корпус из монолитного стеклопластика, обеспечивающий большую живучесть корабля при поиске мин.

«Морской тральщик "Лев Чернавин" уже в этом году продолжит славные традиции своих предшественников в составе Дважды Краснознаменного Балтийского флота», — сказал на церемонии начальник кораблестроения, вооружения и эксплуатации вооружения — заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом России по вооружению Игорь Мухаметшин.

Корабли проекта 12700 предназначены для поиска и уничтожения мин в акваториях военно-морских баз на безопасной для тральщика дистанции. Для борьбы с минами корабли используют тралы, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты. В арсенал корабля входят пулеметные установки и артиллерийская установка АК-306.